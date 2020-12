Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Jugendliche stehlen Pakete aus Auslieferungsfahrzeug; Markgröningen: Mercedes zerkratzt

Ludwigsburg

Tamm: Jugendliche stehlen Pakete aus Auslieferungsfahrzeug

Wegen Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Tamm seit Mittwochvormittag gegen einen 17-Jährigen und zwei noch unbekannte Täter, die aus einem Auslieferungsfahrzeug Pakete gestohlen haben sollen. Kurz vor 11.00 Uhr am Mittwoch befanden sich die drei Tatverdächtigen vor einer Postfiliale in der Hauptstraße in Tamm. Dort stand das Fahrzeug mit offenen Hecktüren, so dass die Ladefläche betreten werden konnte. Eine Zeugin beobachtete nun, wie sich die drei Jugendlichen mittels Zeichen verständigten. Als der Paketbote die Filiale betrat, stahlen die Jugendlichen mehrere Pakete aus dem LKW und flüchteten. Die 37 Jahre alte Zeugin zögerte nicht, sondern hielt den 17-Jährigen fest. Seinen beiden Komplizen gelang die Flucht. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten in einem Hinterhof in der Friedrichstraße mehrere aufgerissene Pakete entdeckt werden. Der Inhalt zwei dieser Päckchen, eine Jacke und ein Türstopper, wurde im Bereich einer Schule in der Rilkestraße aufgefunden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige in die Schule entlassen. Zu den Komplizen ist derzeit nur bekannt, dass einer auffällig blauen Augen haben soll. Der Wert des Diebesguts wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, bittet um weitere Hinweise. Die Ermittlungen dauern an.

Markgröningen: Mercedes zerkratzt

Zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 12.00 Uhr wurde ein Mercedes, der in der Schwabstraße in Markgröningen stand, beschädigt. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07042/941-0 beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden.

