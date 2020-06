Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

15. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.06.2020 - Ratzeburg

Im Laufe des Tages am 12.06.2020, bis 20.00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in Ratzeburg, in der Brauerstraße.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Der Einstieg ins Gebäude gelang jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

