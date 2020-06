Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ratzeburg (ots)

12. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.06.2020 - Ratzeburg

Am 11.06.2020 kam es in der Mechower Straße in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Erkenntnistand befuhr gegen 11.25 Uhr eine 53-jährige Frau mit einem VW Golf die Roonstraße Straße bis zur Einmündung Mechower Straße und beabsichtigte nach links in die Mechower Straße einzubiegen.

Beim Einfahren in die Mechower Straße über die Golf-Fahrer eine für sie von rechts kommende vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Die 16-jährige Jugendliche leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen direkten Zusammenstoß mit dem Golf zu verhindern. Dabei stürzte sie jedoch zu Boden und verletzte sich leicht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

