Wie bereits berichtet, kam es am 16. Februar 2020 (Sonntag), gegen 7 Uhr morgens, zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Spielhalle an der Dorstener Straße 186 in Bochum.

Nur einen Tag später konnte ein dringend tatverdächtiger Bochumer (32) festgenommen werden - in einer Spielhalle, nur wenige Meter vom Tatort entfernt!

Kurz nachdem die Angestellte ihre Schicht am Sonntag begonnen hatte, betrat der Kriminelle die Räumlichkeiten.

Mit einem silberfarbenen Messer bedrohte der Mann die Angestellte und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend entnahm er das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine Rettungswagenbesatzung betreute die unter Schock stehende Mitarbeiterin noch vor Ort.

Wenig später setzte im Fachkommissariat für Raubüberfäll (KK 13) die intensive Ermittlungsarbeit ein - mit schnellem Erfolg!

So konnten Polizeibeamte des Bochumer Einsatztrupps den dringend tatverdächtigen 32-Jährigen schon am gestrigen 17. Februar, gegen 23.15 Uhr, festnehmen - in der benachbarten Spielhalle an der Dorstener Straße 223.

Der Bochumer räumte die Tat ein und begründete sie u.a. mit seiner Spielsucht.

Noch am heutigen Dienstag soll der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Bochum vorgeführt werden.

Die Ermittlungen bezüglicher weiterer Taten, die dem 32-Jährigen möglicherweise zugeordnet werden können, dauern im KK 13 an.

