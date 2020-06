Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kein dummer Jungenstreich mehr - Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen

Ratzeburg (ots)

11. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 09.06.2020 - Wentorf bei Hamburg

Am Dienstag (09.06.2020), sollen gegen 13.30 Uhr zwei Jugendliche Äste auf die Fahrbahn der Straße Am Burgberg in Wentorf bei Hamburg geworfen haben. Zum Glück kam hier niemand zu Schaden.

Beamte der Polizeistation Wentorf konnten zwei 14- und 15-jährige Jugendliche antreffen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden diese ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

