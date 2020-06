Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Warenlager eines Supermarktes

Ratzeburg (ots)

12. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10./11.06.2020 - Mölln

In der Nacht auf Donnerstag (11.06.2020), in der Zeit von 20.15 Uhr - 06-30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Warenlager eines Supermarktes in Mölln, in der Kolberger Straße.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem abseits des Hauptgebäudes stehenden massiven Holzschuppen, welcher als Warenlager genutzt wird.

Angaben zu etwaigem Stehlgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum, im Bereich des Waldstadtcenters in Mölln verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 04541/809-0.

