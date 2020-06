Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Ratzeburg (ots)

12. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 11. Juni 2020 - Reinbek

Am gestrigen Nachmittag führte der Fachdienst Bezirk des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe eine stationäre Kontrolle in der Hamburger Straße in Reinbek durch. Die beiden Beamten kontrollierten ca. 15 Fahrzeuge mit einer erschreckenden Bilanz:

Ein 19 Jahre alter Mann aus Hamburg fuhr mit seinem Sprinter in die Kontrolle. Er übergab den Beamten einen gefälschten ausländischen Führerschein und konnte keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Dem 19-Jährigen wurde die weitere Fahrt untersagt.

Ein 30 Jahre alter Mann aus Wedel wurde mit seinem Klein-Lkw gestoppt. Auch dieser Fahrer hatte keinen Führerschein. Bei der Kontrolle konnte zudem durch einen Drogentest festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde fällig. Der 30-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Ein weiterer, 45 Jahre alter Hamburger konnte aus dem Verkehr gezogen werden, der deutlich berauscht auf die Beamten traf. Der Mann befuhr mit seinem Ford die Hamburger Straße in Reinbek. Er zeigte gegenüber den Beamten eindeutige Anzeichen eines Drogenkonsums. Bei der Kontrolle konnten zudem einige Gramm Marihuana gefunden werden, dass sichergestellt wurde. Bei dem Hamburger wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde auch ihm untersagt.

Außerdem konnte eine Trunkenheitsfahrt aufgedeckt werden. Eine 40 Jahre alte Frau aus Hamburg fuhr mit ihrem Volvo auf die Kontrolle zu. Als sie sich den Beamten näherte, bog sie auf einmal in einen Waldweg ab. Die Polizisten folgten ihr und hielten sie an. Im Gespräch mit der Hamburgerin konnte Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Auch für diese Fahrzeugführerin war die Fahrt zu Ende. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Auf die 4 Personen kommen nun Strafverfahren zu, in denen sie sich verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell