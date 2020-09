Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Containerbrand Bürokomplex stark beschädigt - Ratingen - 2009009

Mettmann (ots)

Ein brennender Müllcontainer führte in der Nacht zu Mittwoch (02. September 2020) zu einem hohen Gebäudeschaden an einem angrenzenden Bürokomplex an der Straße "Kreuzerkamp" in Ratingen. Die Polizei hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Wie die Feuerwehr mit eigener Pressemitteilung bereits berichtete (siehe ots-Mitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4694902 ) wurden in der Nacht zu Mittwoch (02. September 2020) die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei, gegen 00:10 Uhr, zu einem Brand an einem Verwaltungs- und Gewerbegebäude in Ratingen-Mitte gerufen.

Vor Ort stellten die Beamten mehrere brennende Müllcontainer fest, welche unterhalb des in Hanglage gebauten Bürokomplexes in voller Ausdehnung brannten.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die Fassade bis in die zweite Etage beschädigt wurde. Ein Bürofenster in der ersten Etage platze aufgrund der starken Hitzeentwicklung und Rauch drang in den Büroraum ein. Der Raum wurde durch die hieraus entstandenen Rußablagerungen beschädigt.

Der Gesamtsachschaden wird auf circa 80.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor, die Brandexperten der Kriminalpolizei schließen jedoch derzeit eine Selbstentzündung aus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

