Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrssituation mündet in Schlägerei

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Weil sich ein 25-jähriger Fußgänger und ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag an der Garagenausfahrt der Mercaden ziemlich nahe kamen, gerieten sie zunächst in eine verbale und anschließend körperliche Auseinandersetzung. Gegen 10:45 Uhr wollte der 34-Jährige mit seinem Auto aus der Garage fahren und konnte gerade noch vor dem Fußgänger anhalten. In der Folge soll der 25-Jährige gegen die vordere Stoßstange des Autos getreten und den daraufhin aussteigenden 34-Jährigen beleidigt haben. Beide schlugen dann mit Fäusten aufeinander ein und der Fußgänger habe überdies erfolglos versucht, seinen Hund auf den Autofahrer zu hetzen. Mehrere Passanten sollen die Streithähne schließlich auseinandergebracht haben. Eine 32-jährige Frau wäre dabei ebenfalls durch einen Schlag getroffen und leicht verletzt worden. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der 25-Jährige, konnte aber kurz darauf im Bahnhofsbereich festgestellt werden. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell