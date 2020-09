Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Unfall mit Leichtverletzten

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntag (20.09.2020) gegen 04.17 Uhr morgens an der Kreuzung Emsdettener Damm/Westfalenring zwei Autos zusammengestoßen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Außerdem ist eine Ampel stark beschädigt worden. Ein 20-jähriger Warendorfer fuhr auf der Emsdettener Straße in Richtung Westfalenring. Als er in den Kreuzungsbereich fuhr, kollidierte er mit dem Auto einer 27-Jährigen aus Rheine, die den Westfalenring stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß prallte der braune VW Passat des 20-Jährigen frontal gegen einen Ampelmast. Die Lichtanlage der Ampel hing nur noch an einem Kabel vom Mast herunter. Die 27-Jährige war - da die Ampelanlage ausgeschaltet war - auf dem Westfalenring vorfahrtsberechtigt. Beide Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde bis zum Eintreffen eines Ampel-Technikers gesichert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell