Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Rohbau

Neuenkirchen (ots)

In der Nacht zu Samstag haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Rodenkamp verschafft. Das Haus befindet sich im Rohbau. Die Täter sind vermutlich in der Zeit zwischen 20.10 Uhr (18.09.2020) und 08.20 Uhr (19.09.2020) in den Rohbau eingestiegen, indem sie den Metallriegel einer provisorischen Tür aufbrachen. Der Geschädigte fand am Samstagmorgen eine Metallschere, die als Einbruchswerkzeug gedient haben könnte. Außerdem wurden an dem Riegel frische Spuren festgestellt. Auch wurde eine schwarze Taschenlampe gefunden, die vermutlich von den Einbrechern stammt. Nach ersten Erkenntnissen ist aus dem Rohbau nichts entwendet worden. Hinweise zum Täter gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell