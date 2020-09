Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, gefährliche Körperverletzung

Ochtrup (ots)

Ein 56-Jähriger Ochtruper ist am Freitag (18.09.2020) gegen 11.00 Uhr Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Der Mann ging mit seinem Hund auf dem Kreuzweg spazieren. Dabei urinierte sein Haustier auf Höhe der Hausnummer 58 gegen ein Straßenschild. Ein Unbekannter sprach ihn darauf an, es kam zur verbalen Auseinandersetzung. Laut dem Geschädigten schubste der Unbekannte ihn dann plötzlich gegen das Straßenschild. Der 56-Jährige fiel zu Boden. Der unbekannte Mann trat den am Boden Liegenden noch einmal mit dem Fuß. Dann flüchtete der Angreifer. Der Ochtruper trug leichte Verletzungen davon. Der Unbekannte war ihm zufolge männlich, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Bart. Er trug eine blaue Jeans und eine blaue Weste. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

