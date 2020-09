Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand Hörstkamp

Rheine (ots)

Die Polizei hat nach einem Brand in dem leerstehenden Gebäude am Hörstkamp die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Personen hatten sich am Sonntagabend (20.09.2020) unberechtigt Zugang zu dem Gebäude verschafft. Gegen 21.10 Uhr waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei alarmiert worden. Die Unbekannten hatten in dem leerstehenden Gebäude offensichtlich Papier zusammengelegt und angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es ist kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell