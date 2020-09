POL-ST: Steinfurt-Bu., schwerer Verkehrsunfall

Polizei Steinfurt

Auf der Leerer Straße (Kreisstraße 76) hat sich am Sonntagnachmittag (20.09.2020) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 40 Jahre Motorradfahrer aus Telgte erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Münsteraner Uni-Klinikum geflogen. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 76-jähriger Autofahrer aus Steinfurt auf der Kreisstraße von Burgsteinfurt in Richtung Leer. In Höhe des Wirtschaftsweges "Haardamm" wollte er mit seinem PKW nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer, der sich aus Richtung Leer genähert hatte. Der 40-Jährige stürzte zu Boden und wurde von der Fahrbahn geschleudert. An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt auf 16.000 Euro geschätzt werden.

