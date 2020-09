Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lienen-Kattenvenne (ots)

Am 18.09.2020 befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Lienen gegen 22:00 Uhr die Kattenvenner Straße in Richtung Ladbergen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer 57-jährigen Pkw-Fahrerin aus Ostbevern. Bei dem Aufprall wurden die Fahrerin und ihr 61-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der 24-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass vier Warnleuchten, die zur Absicherung der Unfallstelle in der Dunkelheit aufgestellt wurden, entwendet wurden.

