Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Geschädigte und Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Eine 89-Jährige hat sich am Freitag (18.09.2020) beim Verkehrskommissariat der Polizei in Ibbenbüren gemeldet. Die Frau hat am Tag zuvor auf dem Parkplatz des Zentralfriedhofs an der Nordstraße beim Ausparken einen roten Volvo hinten links an der Stoßstange beschädigt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr. Die 89-Jährige wartete eigenen Angaben zufolge etwa eine halbe Stunde am Unfallort und fuhr dann weg. Als sie zehn Minuten später zurückkehrte, kam ihr der rote Volvo auf der Nordstraße entgegen. Bis sie gewendet hatte, war er jedoch nicht mehr zu sehen. Die Polizei sucht nun die Geschädigte oder den Geschädigten sowie Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter Telefon 05451/591-4315.

