POL-BOR: Bocholt - Mercedes gestohlen

In der Nacht zum Dienstag wurde in Bocholt ein schwarzer Pkw Mercedes Benz CLS AMG mit dem Kennzeichen BOH-IB 999 gestohlen. Der Mercedes stand auf der Lippestraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

