POL-BOR: Borken - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 15.20 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter die Eingangstür und zwei Fenster eines Wohnhauses am Dülmener Weg aufzuhebeln. Vergeblich, sie gelangten nicht ins Haus. Zusätzlich brachen der oder die Täter das Schloss der Gartenlabe auf. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Stand nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

