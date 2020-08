Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand eines Firmengebäudes

Gronau (ots)

Zurzeit sind die Feuerwehr und Polizei in Gronau im Einsatz. An der Düppelstraße steht ein Firmengebäude in Flammen. Es kann auf folgenden Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen: Ochtruper Straße (L510) / Düppelstraße / Jöbkesweg - es wird nachberichtet

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell