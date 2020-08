Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Aufgebrochener Zigarettenautomat lag in der Schlinge

Südlohn (ots)

Am Dienstagmorgen entdeckte ein Spaziergänger gegen 10.00 Uhr hinter dem Bauhof an der Straße Doornte einen Zigarettenautomaten in der Schlinge. Der Automat war aufgebrochen und entleert worden. Ermittlungen ergaben, dass die unbekannten Täter den Automaten auf der Ramsdorfer Straße abgeflext hatten. Der mögliche Tatzeitraum reicht bis zum Freitag, dem 31.07.2020 zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell