POL-ST: Rheine-Schotthock, versuchter Einbruch

An der Bergstraße haben Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag (17.09.2020), 12.00 Uhr, und Samstag (19.09.2020), 19.45 Uhr, versucht, in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Die Polizei, die am Samstagabend zu dem Haus gerufen wurde, stellte Hebelmarken an der Eingangstür sowie an einer Tür zu einem Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss fest. Es blieb bei dem Einbruchsversuch. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter Telefon 05971/938-4215 entgegen.

