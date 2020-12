Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnung, Unfallflucht in der Turmstraße

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnung

Am Mittwoch schlug ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 15.15 Uhr und 19.00 Uhr in der Stresemannstraße in Bietigheim-Bissingen zu. Der Täter brach die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchte die Räume. Er konnte verschiedene Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Turmstraße

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 09.50 Uhr und 11.00 Uhr in der Turmstraße in Bietigheim-Bissingen verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen, gegenüber einem Parkhaus abgestellten Audi. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Als die Fahrerin des Audi zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie eine handgeschriebene Notiz, die hinter dem Scheibenwischer klemmte. Die Polizei bittet nun insbesondere den Verfasser der Nachricht, sich unter Tel. 07142 405-0 zu melden. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

