POL-PDLU: Speyer - Heranwachsender mit Softairwaffe in Innenstadt unterwegs (41/0707)

Speyer (ots)

07.07.2020, 14:10 Uhr

Am Dienstag kurz nach 14 Uhr meldeten Passanten einen jungen Mann, der in der Wormser Straße mit einer Waffe in Richtung Innenstadt unterwegs sei. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach der Person mit mehreren Streifen konnte die beschriebene Person in der Maximilianstraße, Höhe Geschirrplätzel, festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem 19-jährigen Speyerer wurde im Hosenbund eine ungeladenen Spielzeug- / Softairwaffe aufgefunden. Da diese auf den ersten Blick den Anschein einer echten Waffe erweckte, wurde sie polizeilich sichergestellt. Der 19-Jährige wurde nach eindringlichem Gespräch über die Außenwirkung seines Handelns nach Feststellung seiner Personalien wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

