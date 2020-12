Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Tretrollerfahrer nötigt Autofahrer; Herrenberg: Unbeaufsichtigte Kerze löst Schwelbrand aus

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Gärtringen: Tretrollerfahrer nötigt Autofahrer

Der 51-Jährige Fahrer eines VW Passat befuhr am Mittwoch gegen 16:20 Uhr den Rohrweg in Gärtringen, als er durch einen vorausfahrenden Tretrollerfahrer genötigt wurde. Der Unbekannte habe dem 51-Jährigen durch abrupte Änderung der Fahrtrichtung das Überholen erschwert und ihn gezwungen, sein Fahrzeug mehrmals bis zum Stillstand abzubremsen. Zu guter Letzt soll der Unbekannte dem VW-Fahrer den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Tretrollerfahrer machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gärtringen unter Tel. 07034 25390 in Verbindung zu setzen.

Herrenberg: Unbeaufsichtigte Kerze löst Schwelbrand aus

Im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Spitalwaldstraße kam es am Mittwoch gegen 18:15 Uhr zu einem Schwelbrand. Eine Anwohnerin hatte eine Stabkerze entzündet, die sie mit dem Kerzenständer an einer Kordel an der Vorhangstange vor das Fenster gehängt hatte. Als sie für kurze Zeit das Zimmer verlassen hatte, fiel die Kerze zu Boden und verursachte einen Schwelbrand auf dem dortigen Teppich. Glücklicherweise bemerkte die 22-Jährige den Brand sofort. Nachdem sie das Haus verlassen hatte, verständigte sie umgehend Feuerwehr sowie Rettungsdienst. Die Feuerwehr Herrenberg kam mit 38 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen zum Brandort. Der Rettungsdienst hatte 17 Mitarbeitende im Einsatz Die Bewohnerin zog sich bei dem Brand leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

