POL-LB: BAB 81/Mundelsheim: Unfälle auf der Autobahn führen im morgendlichen Verkehr zu Rückstau

Glimpflich ging ein Unfall ab, der sich am Donnerstag gegen 06.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ereignete. Ein 28 Jahre alter Seat-Lenker, der die mittlere Spur in Richtung Stuttgart befuhr, wollte einen Vorausfahrenden überholen und wechselte auf die linke Spur. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 25-jährigen BMW-Fahrer, der auf der linken Spur unterwegs war und trotz Ausweichmanöver nach links den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Der BMW prallte anschließend in die linksseitig verlaufende Leitplanke. Der Seat geriet ins Schleudern, kam wieder auf die mittlere Spur und stieß dort mit einem 51 Jahre alten Ford-Fahrer zusammen. Im Anschluss schleuderte der PKW weiter nach rechts und prallte gegen den LKW eines 48-Jährigen, in dem sich der Seat auch noch verkeilte. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 29.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Unfallaufnahme, die die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg durchführte, fand auf dem Standstreifen statt. Die rechte Fahrspur war währenddessen gesperrt. Der Seat und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kurz nach diesem Unfall kam es im stockenden Verkehr zu einem weiteren. Ein 29 Jahre alter Sattelzuglenker wollte vom mittleren auf den rechten Streifen wechseln und übersah hierbei vermutlich eine 59 Jahre alte Mazda-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Auch dieser Unfall konnte auf dem Standstreifen aufgenommen werden. Aufgrund des gesperrten rechten Fahrstreifens entstand jedoch ein Rückstau von etwa sechs Kilometern. Gegen 08.30 Uhr waren die Maßnahmen beendet und der Verkehr konnte wieder fließen.

