Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: PI Diepholz Pressemitteilung 16.08.2020

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Fahren unter Alkoholeinfluss in 28816 Stuhr Am Samstag gg. 09.20h fällt ein 46jähriger Mann aus Brandenburg anderen Verkehrsteilnehmern im Bereich Groß Mackenstedt durch seine unsichere Fahrweise auf. In der Proppstraße kann der Mann mit seinem Passat schließlich durch die Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Anhand eines durchgeführten Atemalkoholtests offenbart sich der Grund für die unsichere Fahrweise in Form eines Wertes von 1,56 Promille. Der Mann muss die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten, der Führerschein wird beschlagnahmt. Es wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

PK Syke

1. Trunkenheitsfahrt Bassum

Am 15.08.2020 gegen 09:00 Uhr befährt ein 31-Jähriger mit seinem Pkw die Straße "Apelstedt" in 27211 Bassum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 0,84 Promille. Durch die Beamten wird dem 31-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

2. Brand in einem Kinderheim

Am 15.08.2020, gegen 15:14 Uhr, gerät aus bislang ungeklärter Ursache einer der Räumlichkeiten eines Kinderheimes an der Schulstraße in Asendorf in Vollbrand, sodass insbesondere das Inventar in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die darüber befindlichen Wohnräume der Kinder blieben vom Brand unversehrt. Kein Personenschaden entstanden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Am Samstag, 15.08.2020, gegen 17:40 Uhr, kam es im Scholer Ortsteil Blockwinkel infolge eines Vorfahrtsverstoßes zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein 76-jähriger Fahrzeugführer eines Pedelec an einer Kreuzung die Vorfahrt einer von rechts kommenden 21-jährigen Pkw-Führerin. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mittels Rtw einem Krankenhaus zugeführt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

