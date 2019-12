Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte beschädigen in Waddewarden und Jever abgestellte Fahrzeuge, indem die Außenspiegel abgetreten bzw. abgeschlagen wurden - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

In der Nacht zum 26.12.2019 beschädigten Unbekannte gleich sechs Fahrzeuge, indem jeweils die Außenspiegel abgetreten bzw. abgeschlagen wurden.

In Waddewarden wurden zwei in der Von-Thünen-Straße abgestellte Pkw beschädigt, in Jever wurden im Bereich der Bismarckstraße/Sophienstraße vier geparkte Fahrzeuge auf die gleiche Art und Weise beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht Auffälliges beobachtet oder gehört haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

