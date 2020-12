Polizeipräsidium Ludwigsburg

A8 / Parkplatz Höllberg: Sattelzug beschädigt Fahrzeug und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 17:40 Uhr auf dem Parkplatz Höllberg an der A8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim ereignete. Der bislang unbekannte Lenker eines Sattelzuges befuhr den Ausfahrtsbereich des Parkplatzes Höllberg und legte plötzlich den Rückwärtsgang ein. In der Folge fuhr er gegen den hinter ihm wartenden Skoda einer 52-Jährigen, die noch versucht hatte durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug in den rechten Grünstreifen geschoben und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Dessen ungeachtet setzte der Fahrer des Sattelzuges seine Fahrt fort.

A8 / Sindelfingen: Pkw überschlägt sich aufgrund medizinischen Notfalls

Der 31-Jährige Fahrer eines Opel befuhr am Mittwoch gegen 08:25 Uhr die Überleitung der BAB 8/81 aus Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung München/Singen. Kurz vor dem Autobahnkreuz Stuttgart kam er auf gerader Strecke aufgrund eines Medizinischen Notfalles zweimal nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schlingern und überfuhr auf Höhe des dortigen Fahrbahnteilers zwei Verkehrszeichen. Im Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug letztlich und kam entgegen der Fahrbahn zum Stehen. Der 31-Jährige wurde hierbei verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die gesamte Schadenshöhe wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

