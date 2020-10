Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalen am Spielplatz

Schellweiler (ots)

Der Polizei wurde aktuell mitgeteilt, dass Vandalen am Wochenende vom 18. bis 20. Sept. am Spielplatz am Dorfweiher ihr Unwesen getrieben haben. Noch unbekannte Täter beschädigten ein Spielgerät, ein Kletterseil an einem Metallschiff wurde angeschnitten und musste durch die Orts-gemeinde ersetzt werden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 200,-- EUR, den letztendlich die Allgemeinheit tragen muss. Wer Hinweise zu dem schändlichen Treiben geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Kusel unter 06381-9190 bzw. per Mail an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

Tel.: 06381-9190

Mail: pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell