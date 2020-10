Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall mit Kraftrad glimpflich ausgegangen.

Kusel (ots)

Am Sonntag, den 04. Oktober 2020 ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrsunfall gegen 15:00 Uhr im Bereich des Marktplatzes. Die Führerin des Kraftrades erlitt hierbei lediglich Schürfwunden und klagte über Schmerzen im linken Bein. Eine medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht notwendig. Die FFW Kusel musste jedoch mit 6 Mann ausrücken um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Es entstand Sachschaden am Kraftrad in Höhe von ca. 1.000 Euro. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell