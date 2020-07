Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.07.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung im Westerhammrich ermittelt ++ Fahrzeug der Stadtwerke beschädigt - Zeugen gesucht! ++ Fahrzeug beschädigt Verkehrsinsel und flüchtet - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern ++ Zigarettenautomaten aufgebrochen ++

Leer - Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung im Westerhammrich ermittelt

Leer - Wie die Polizeiinspektion Leer/Emden mitteilte, hatte sich am Sonntagnachmittag ein junger Mann im Erholungsgebiet - Westerhammrich vor weiblichen Personen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Nach Ermittlungen und der Mitteilung weiterer Vorkommnisse richtet sich der Tatverdacht auf einen Jugendlichen aus dem Landkreis Leer. Dieser steht nunmehr im Verdacht, mehrere exhibitionistische Handlungen seit Ende Mai dieses Jahres im Westerhammrich begangen zu haben. Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden hatten den Tatverdächtigen am späten Montagnachmittag nach einem weiteren Vorfall im Hammrich, bei dem sich zwei Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren von dem Jugendlichen belästigt fühlten, feststellen und identifizieren können. Nachdem eine 23-jährige Frau auf den am Montag veröffentlichten Zeugenaufruf aufmerksam wurde, meldete auch sie sich bei der Polizei, um einen ähnlichen Vorfall zu schildern. Auch hier hatte sich ein junger Mann am Montagnachmittag im Hammrich entblößt. Weitere Vorkommnisse hatte es im Mai und Anfang Juni gegeben, bei denen ein junger Mann gegenüber jungen Frauen das T-Shirt oder die Hose heruntergezogen hatte. Die Tatzusammenhänge dieser Taten werden geprüft. Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Leer - Fahrzeug der Stadtwerke beschädigt - Zeugen gesucht!

Leer - Am heutigen Morgen wurde gegen 07:10 Uhr ein Fahrzeug der Stadtwerke, welches an der Hauptstraße Reinigungsarbeiten durchgeführt hatte, durch einen Lkw beschädigt. Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstraße stadteinwärts, kurz hinter der Eichendorffstraße. Nach derzeitigen Informationen streifte ein weißer Lkw mit einer Ladefläche den Außenspiegel des Stadtwerkefahrzeuges. Zeugen oder Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Leer.

A 31/Anschlussstelle Riepe - Fahrzeug beschädigt Verkehrsinsel und flüchtet - Zeugen gesucht!

A 31/Anschlussstelle Riepe - In der heutigen Nacht ereignete sich gegen 00:30 Uhr ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung in der Friesenstraße in Ihlow, auf Höhe der Anschlussstelle Riepe zur A 31. Nach derzeitigen Ermittlungen beabsichtigte ein Fahrzeugführer auf die genannte Anschlussstelle zu fahren. Beim Abbiegen auf die A 31 in Fahrrichtung Emden geriet das Fahrzeug auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Durch den Zusammenstoß liefen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn, die auf die A 31 in Fahrtrichtung Emden führten. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein Pkw mit Auricher Städtekennung gehandelt haben, der im Frontbereich einen Schaden aufweisen müsste. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Emden - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 16:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind, wobei das Kind leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Informationen befuhr ein silberner oder grauer Pkw die Hauptstraße stadteinwärts und fuhr dabei einem am Fahrbahnrand gehenden Kind über den Fuß. Das Kind wurde hierdurch leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich ungefähr auf Höhe der Twixlumer Straße/Rabenstraße. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Borkum - Zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern kam es am gestrigen Abend gegen 22:40 Uhr in der Hindenburgstraße. Eine 17-Jährige aus Hessen überholte einen 14-jährigen Jungen, ohne den erforderlichen Sicherheitsabstand einzuhalten. In der Folge verhakten sich beide Fahrräder, wodurch die 17-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Junge aus Nordrhein-Westfalen blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeistation konnte bei der 17-Jährigen eine Alkoholbeeinflussung von 1,5 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Die Ermittlungen dauern an.

Moormerland - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Moormerland - In der Zeit zwischen gestern Abend und heute Morgen wurde ein an der Hauptstraße (Ortsteil Veenhusen) befindlicher Zigarettenautomat durch einen bislang unbekannten Täter angegangen. Der Automat konnte durch Gewalteinwirkung geöffnet und Zigaretten sowie Bargeld entwendet werden. Der Schaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell