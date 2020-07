Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.07.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Kirche ++ Bei Tatortaufnahme Cannabis gefunden ++ Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht! ++

Leer - Diebstahl aus Kirche

Leer - Zu einem Diebstahl einer elektrischen Gitarre (E-Gitarre) aus einem Kirchenbüro kam es in der Zeit zwischen Freitagmittag und gestern Vormittag. Ein bislang unbekannter Täter zerschlug eine Fensterscheibe und entwendete die E-Gitarre, die in Fensternähe abgestellt war. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Bei Tatortaufnahme Cannabis gefunden

Emden - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu neun Diebstahlstaten in einem Kleingartenverein in der Straße "Grüner Weg". Die Täter gingen hierbei verschiedene Parzellen an. Das durch die Täter entwendete Diebesgut konnte zum Teil im unmittelbaren Nahbereich wieder aufgefunden werden. Während der Tatortaufnahme stellten die Beamten in einer Parzelle zehn Cannabispflanzen fest. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Gegen den 38-jährigen Emder, dem die betroffene Parzelle gehört, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstahlstaten geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Emden - Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht!

Emden - Am gestrigen Abend kam es in der Zeit zwischen 22:25 Uhr und 22:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Brauersgraben", wobei ein schwarzer BMW, X3 beschädigt wurde. Der BMW war in einer dortigen Parklücke abgestellt und wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell