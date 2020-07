Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 12.07.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++ Einbrüche ++ Trunkenheitsfahrt ++ Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Sachbeschädigung ++ Traktorbrand ++ Diebstahl eines Bootes ++

Verkehrsunfall mit Verletzten

Leer - Am Samstag befuhr eine 13-jährige Leeranerin den Ostfrieslandwanderweg mit ihrem Fahrrad in östliche Richtung. Beim Überqueren des Weidenweges übersah sie eine 17-jährige, die mit ihrem Mofa auf diesem in Richtung Logaer Weg fuhr. Es kam zu einer Kollision, im Zuge der sich beide beteiligten Mädchen Frakturen zuzogen und ins Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Einbrüche

Leer - In der Zeit von Freitag, 23:00 Uhr bis Samstag, 10:30 Uhr, haben unbekannte Täter sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Hotels in der Straße 'Zum Schöpfwerk' verschafft. Sie entwendeten hochwertige Alkoholika und einen Tresor mit Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei.

Ebenfalls in der Nacht wurde in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 11:00 Uhr ein Transporter in der Königsstr. in Leer auf unbekannte Art geöffnet. Diverse Gegenstände im Gesamtwert von ca. 135 Euro wurden entwendet. Auch hier entkam der Täter unerkannt.

Weener - Am Samstag verschaffte sich gegen 11:30 Uhr eine 25-jährige männliche Person durch Einschlagen eines Kellerfensters in einem Mehrfamilienhaus in der Mühlenstr. Zutritt zu diesem. Ein Anwohner hat dieses mitbekommen und den Täter beim Verlassen des Objektes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In dieser Phase wurde der Zeuge durch den Täter mehrfach verbal bedroht. Das Diebesgut in Form von Alkohol wurde dem Täter wieder abgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Trunkenheitsfahrt

Rhauderfehn - Am Freitag wurde um 11:15 Uhr ein Pkw Skoda kontrolliert und durch die Beamten festgestellt, dass der 68-jährige Pkw-Führer alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,90 Promille bei dem Rhauderfehntjer. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bunde - Die Beamten überprüften am Samstag um 22:00 Uhr einen Pkw Honda aus den Niederlanden und stellten fest, dass der 38-jährige Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Sachbeschädigung

Nortmoor - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter das Glas einer Bushaltestelle im Bruntjer Weg zerstört. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Traktorbrand

Moormerland - Vermutlich auf einen technischen Defekt ist der Brand eines Traktors am Sonntag gegen 08:00 Uhr zurückzuführen. Das Fahrzeug stand auf einer Auffahrt in Rorichum und konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Eigentümer selbst gelöscht werden. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Diebstahl eines Bootes

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten vier Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am Delft ein motorisiertes Schlauchboot und benutzten dieses unbefugt im Binnenhafen. Später beschädigten die Tatverdächtigen noch einen Pkw im Holzsägergang. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen der Vorfälle melden sich bitte bei der Polizei.

