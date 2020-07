Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung vom 10.07.2020

PI Leer/Emden (ots)

Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Fahrraddemo zum Thema Umweltschutz - Friday for Future - Am Freitag, ab 13:30 Uhr, trafen sich wieder einige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leer, um im Rahmen der Friday for Future-Bewegung in Sachen Umweltschutz zu demonstrieren. Neben den Klimazielen ging es auch um die Verbesserung der Radwege und die stärkere Nutzung des Fahrrades. Die Versammlung begann beim Theater an der Blinke und führte über einen Rundkurs durch die Stadt zurück zum Theater. Es machten sich ca. 70 Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Weg. Die Polizei sicherte entsprechend die Wegstrecke ab und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Es gab nur geringe Verkehrsbeeinträchtigungen und keine Zwischenfälle. Dauer der Veranstaltung bis 14.30 Uhr.

