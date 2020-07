POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.07.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.07.2020

Leer - Verkehrsunfall mit Flucht Leer - Am 07.07.2020 kam es in der Alten Markstraße zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein in Höhe der Hausnummer 38 ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken vorderen Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Brinkum - Verkehrsunfall mit Linienbus Brinkum - Am 07.07.2020 gegen 07:35 Uhr kam es auf dem Dorfweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein 26-jähriger Mann aus Brinkum wollte mit seinem Pkw aus einer Grundstückszufahrt auf den Dorfweg einbiegen, wobei er den aus der Richtung Immengastraße kommenden Linienbus übersah. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine Fahrgäste in dem Linienbus. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Leer - Diebstahl aus Renovierungsobjekt Leer - In der Zeit vom 06.07.2020, 16:00 Uhr bis zum 07.07.2020, 06:50 Uhr drangen unbekannte Täter auf derzeit noch nicht geklärte Weise in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße ein, welches zum Zwecke einer Renovierung zurzeit unbewohnt ist. Die Täter entwendeten vor Ort diverse Werkzeuge, Malerbedarf und Tapeten, sowie weitere dort gelagerte Gegenstände. Die Polizei nahm den Tatort unmittelbar nach der Tatentdeckung auf und führte vor Ort eine Spurensuche durch. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Pkw-Seitenscheibe eingeschlagen Leer - In der Zeit vom 06.07.2020, 17:00 Uhr bis zum 07.07.2020, 08:00 Uhr wurde bei einem Firmenwagen, welcher in der Hafenstraße hinter einem Reedereigebäude am Hafenbecken geparkt war, die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte die Absicht eines Diebstahls hinter der Tat gestanden haben. In dem Pkw befanden sich keine Wertsachen. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung an Grundschule Rhauderfehn - In der Zeit vom 03.07.2020, 18:00 Uhr bis zum 04.07.2020, 17:15 Uhr kam es an der Grundschule Rajen zu einer Beschädigung an einem Blumenbeet und einer Nebeneingangstür. An dem Blumenbeet wurden die dort als Einfassung dienenden Holzpalisaden herausgerissen und in einen tiefer liegenden Eingangsbereich geworfen. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen die Verglasung an dem dort befindlichen Nebeneingang beschädigt. Die Polizei hat den Hergang vor Ort dokumentiert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen

Emden - Sachbeschädigung an Pkw Emden - Bereits in der Zeit vom 30.06.2020, 20:00 Uhr bis zum 01.07.2020, 10:00 Uhr kam es im Taxusweg in Emden zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw VW, als unbekannte Täter den Lack der Beifahrertür mutwillig zerkratzten. Kurz darauf kam es in der Zeit vom 05.07.2020, 20:00 Uhr bis zum 06.07.2020, 06:00 Uhr Uhr erneut zu einer Beschädigung an dem selbigen Pkw, als er an der gleichen Örtlichkeit abgestellt worden war. Im zweiten Fall wurden beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

