Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Veranstaltungsteilnehmer zeigen Beschwerden

Am Samstag kamen fünf Frauen und Männer nach einer Tagung in Ulm in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, rückten die Rettungskräfte am Samstagnachmittag in die Böfinger Straße aus. Teilnehmer einer Veranstaltung hatten über körperliche Beschwerden geklagt, nachdem sie Kaffee, Milch und Butterbrezeln zu sich genommen hatten. Fünf Frauen und Männer im Alter zwischen 25 und 57 Jahren kamen in Krankenhäuser. Noch am Samstag haben die Ermittler viele Spuren gesichert. Die Behörden wollen herausfinden, warum die Veranstaltungsteilnehmer über Übelkeit klagten. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Veranstalter das Essen selbst mitgebracht haben.

