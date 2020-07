Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Anlassbezogene Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 05.07.2020

Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen ++

Uplengen - Am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, befährt ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW Daihatsu die Neufirreler Straße in Fahrtrichtung Großoldendorf. Vor einer langgezogenen Rechtskurve überholt der in Uplengen gemeldete Fahrzeugführer zwei PKW. Offensichtlich beim Versuch wieder auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, verliert der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses dreht sich mindestens einmal um die eigene Achse und kommt dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallt der PKW frontal gegen einen Baum. Der Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer werden bei dem Unfall nach jetzigem Erkenntnisstand lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer muss mit schwerem technischem Gerät auf dem Fahrzeug befreit werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wird der Beifahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein regionales Unfallkrankenhaus geflogen. Der Fahrer wird mit einem Rettungswagen in ein Unfallkrankenhaus verbracht. Bei dem PKW handelt es sich um einen Totalschaden. Dieser wird von einem Abschleppunternehmen geborgen. Zwecks Sicherung der Unfallstelle und Aufnahme der Unfallsituation durch ein spezielles fotografisches Beweisverfahren wird eine ca. einstündige Vollsperrung eingerichtet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Das Unfallfahrzeug wurde beschlagnahmt.

