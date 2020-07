Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 05.07.2020

Leer/Emden (ots)

++ Person auf der Autobahn / Widerstand und Bedrohung ++ Brand eines Mehrfamilienhauses ++ Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++ Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++

Emden A31 - Person auf der Autobahn / Widerstand und Bedrohung

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, teilen gleich mehrere Verkehrsteilnehmer dem Polizeikommissariat Emden mit, dass sich eine männliche Person fußläufig zwischen den Anschlussstellen Emden/Ost und Riepe auf dem Seitenstreifen der Autobahn A 31aufhält. Der 17-jährige Jugendliche kann von der zwischenzeitlich eingesetzten Streifenbesatzung angetroffen werden. Die Person verhält sich sehr auffällig und droht den sich nähernden Beamten mit einer angeblich mitgeführten Schusswaffe. Dazu greift diese in die Hosentasche und zielt mit einem Gegenstand auf die Beamten. Nach Zuführung weiterer Kräfte klettert der Jugendliche über die Mittelschutzplanke und begibt sich nunmehr von der Richtungsfahrbahn Leer auf die Richtungsfahrbahn Emden. Zum Schutz der Person und unbeteiligter Verkehrsteilnehmer wird eine ca. halbstündige Vollsperrung der Autobahn eingerichtet. In diesem Zeitraum kann der Jugendliche vor Ort überwältigt und fixiert werden. Im Rahmen seiner Durchsuchung werden keine Schusswaffen oder sonstige gefährliche Gegenstände aufgefunden. Der Festgenommene vermittelt einen psychisch labilen Eindruck. Nach Information und Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt wird dieser in eine Betreuungseinrichtung verbracht. Die Tatbestände wurden schriftlich erfasst und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Brand im Mehrfamilienhaus

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, teilen Passanten der Leitstelle eine erhebliche Qualmentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße mit. Die unverzüglich vor Ort erschienene Feuerwehr kann mit einer Rettungsleiter zwei Personen von einem Balkon bergen. Weitere Personen haben sich zur Brandzeit offensichtlich nicht im Gebäude befunden. Zwecks Durchführung der Löscharbeiten werden die Mozartstraße und die ebenfalls angrenzende Hauptstraße kurzzeitig gesperrt. Neben einigen qualmverursachenden Schwelbränden wird ein kleinerer Brandherd gegen 16:45 Uhr gelöscht. Die Flurbereiche im 2. OG und 3. OG erleiden erhebliche Rauchschäden. Verletzte Personen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vorhanden. Nach grober Schätzung ist ein Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro entstanden. Ein technischer Defekt ist als Brandursache nicht auszuschließen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Brandursachenermittlungen wurden aufgenommen.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagvormittag stellt eine Streifenbesatzung auf dem Bahnhofsvorplatz einen auffällig fahrenden VW Golf fest. Im Rahmen einer gegen 10:45 Uhr durchgeführten Überprüfung des 37-jährigen Fahrzeugführers wird festgestellt, dass der in Emden wohnhafte Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Verkehrskontrolle ergibt außerdem Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Vortest bestätigt diesen Verdacht, so dass eine Blutentnahme bei dem Mann erfolgt. Dieser wird sich nunmehr in diversen Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, gerät ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Audi in der Neutorstraße in eine Verkehrskontrolle. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhält sich der Mann äußerst aggressiv. Trotz Verweigerung eines Atemalkoholtestes ergibt die Kontrolle den Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung. Daher wird eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Zuvor kommt der Beschuldigte der Verfügung zum Verlassen des PKW nicht nach, so dass die Zuführung zur Blutentnahme unter Anwendung von Zwangsmitteln erfolgt. Letztlich wird festgestellt, dass der Beschuldigte das Fahrzeug führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den Mann werden nunmehr diverse Ermittlungsverfahren wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

