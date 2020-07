Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.07.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheit in Straßenverkehr mit Widerstand gegen Polizeibeamte++Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt++Diebstahl aus Gartenlaube

Emden - Trunkenheit im Straßenverkehr mit Widerstand gegen Polizeibeamte Emden - Am 05.07.2020 um 05:03 wurde durch eingesetzte Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrolle an der Neutorstraße festgestellt, dass ein 46-jähriger Mann aus Emden mit einem Pkw im öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, obwohl er unter deutlichem Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der betroffene Fahrzeugführer reagierte umgehend uneinsichtig. Die Ankündigung und Erläuterung der zu treffenden Folgemaßnahmen stellte er in Frage und gab sich zunehmend aggressiv. Der Mann wurde entgegen seines körperlichen Widerstandes zur Dienststelle verbracht. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde den Betroffenen untersagt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass der Verursacher nicht der Halter des genutzten Pkw ist. Gegen den Emder wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ebenso wird die Verantwortlichkeit der Halterin des Pkw überprüft.

Leer - Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt Leer - Am 30.06.2020 um 08:43 kam es an der Ringstraße auf dem Parkplatz an der Zulassungsstelle des Landkreises Leer zu Schäden an zwei geparkten Pkw. Zur vorstehend genannten Zeit wurde von einer Zeugin beobachtet, dass eine Dame mit einem Pkw Dacia beim Ausparken einen dort abgestellten Pkw Mercedes beschädigte und sich dann von dem Parkplatz entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Verursacherin, eine 63-jährige Frau aus Rhauderfehn, konnte nach dieser ersten Meldung ermittelt und befragt werden. In direktem Zusammenhang meldete sich die Halterin eines Pkw Renault, welche ebenfalls frische Unfallspuren am Heck ihres Fahrzeuges auffinden konnte. Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Zusammenhänge des Vorfalls ist zu prüfen, ob die Verursacherin des ersten Unfalls auch mit diesem Schaden in Verbindung steht, da bei einer Überprüfung an dem Verursacherfahrzeug mehrere Spuren erkennbar waren. Zeugen, die sich zur genannten Zeit auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle aufgehalten und den Vorgang möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Gartenlaube Emden - In der Zeit vom 04.07.2020, 18:00 Uhr bis zum 05.07.2020, 11:15 Uhr kam es aus einer Gartenlaube eines Kleingartenvereines in der Bolardusstraße zu einem Diebstahl von diversem Werkzeug mit Tasche, einem Akkuschrauber, einer Elektrosäge und einem Flachbildfernseher. Unbekannte Täter verschafften sich über die rückwärtig gelegenen Fenster, die sich in Kippstellung befanden, Zutritt zu dem Gebäude. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden telefonisch in Verbindung zu setzen.

