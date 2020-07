Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.07.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht++Dreifacher Ladendiebstahl++Sachbeschädigung an Feuerwehrhaus++Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen++

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am 06.07.2020 kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:10 auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Modegeschäftes am Bahnhofsring zu einer Beschädigung an einem dort geparkten Fahrzeug. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parklücke stehenden Pkw VW und verursachte dabei eine Delle in der Beifahrertür. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Verfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Bunde - Dreifacher Ladendiebstahl Bunde - Am 06.07.2020 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 14:00 Uhr kam es in Bunde in drei unterschiedlichen Lebensmittelgeschäften zu Diebstählen durch eine Täterin. Bereits um 11:45 Uhr fiel die 46-jährige Frau aus Bunde auf, als sie Alkohol in einem Lebensmittelgeschäft entwenden wollte. Die Polizei wurde direkt zur Örtlichkeit gerufen, konnte die Beschuldigte vor Ort antreffen und nahm den Sachverhalt auf. Direkt nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen begab sich die Frau in ein weiteres Geschäft in örtlicher Nähe und entwendete dort ebenfalls alkoholische Getränke. Auch hier fiel der Ladendiebstahl direkt auf und wurde umgehend zu Anzeige gebracht. Bereits um 14:00 Uhr wurde die Frau im nächsten Lebensmittelmarkt angetroffen, als sie erneut im Begriff war, alkoholische Getränke aus dem Markt zu entnehmen, ohne diese zu bezahlen. Gegen die Verursacherin wurden drei Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Weener - Sachbeschädigung an Feuerwehrhaus Weener - In der Zeit vom 04.07.2020, 08:00 Uhr bis zum 06.07.2020, 20:00 Uhr kam es an einem Feuerwehrhaus in der Kommerzienrat-Hesse-Straße zu einer Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe. Unbekannte Täter schlugen mit einem nicht identifizierten Tatmittel gegen die Fensterscheibe, so dass diese kreisförmig splitterte. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Emden - Am 07.07.2020 um 07:32 Uhr kam es auf der Nesserlander Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 23-jährige Emderin befuhr mit ihrem Pkw die Nesserlander Straße und hatte die Absicht, nach links in Richtung Borkumanleger weiterzufahren. Bei ihrem Abbiegemanöver übersah die Frau den entgegenkommenden Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Südbrookmerland und prallte mit diesem zusammen. Bei dem Aufprall wurden beide Beteiligte nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und zur weiteren gesundheitlichen Überprüfung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Emden verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und die Räumung der Unfallstelle veranlasst.

