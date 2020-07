POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.07.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Diebstahl von Fahrzeugteilen - Rhauderfehn - In der Zeit vom 08.07.19:00 Uhr bis zum 09.07.2020, 07:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Straße Untenende zu einem Teile-Diebstahl an einem Pkw Audi. Bei dem Fahrzeug wurden die Spiegelelemente der beiden Außenspiegel ausgebaut und mitgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Fliesendiebstahl - Ostrhauderfehn - Bereits zwischen dem 27.06.2020, 12:00 Uhr und dem 29.06.2020, 15:00 Uhr kam es bei einem Baustoffhandel in der Straße Im Gewerbegebiet zu einer Entwendung von sechs Paletten Bodenfliesen. Unbekannte Täter verschafften sich auf noch nicht geklärte Weise Zugang in das Baumarktlager und entnahmen das Diebesgut, welches ohne entsprechendes Fahrzeug nicht hätte abtransportiert werden können. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht - Leer - In der Zeit vom 06.07.2020, 20:00 Uhr bis zum 07.07.2020, 16:00 Uhr wurde in der Straße Kleiner Oldekamp nach bisherigen Erkenntnissen ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw Hyundai von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und dabei an der Fahrertür und dem linken Seitenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

