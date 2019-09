Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Motorradhandel +++ Motorrad entwendet +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitag zu Samstag, 27./28.09.2019 zwischen 18:10 und 09:30 Uhr kommt es zu einem Einbruch in ein Motorradgeschäft an der Wilhelmshavener Heerstraße. Unbekannte Täter hebelten eine Glastür auf und entwendeten ein Vorführ-Motorrad der Marke Ducati Typ Panigale V4. Kennzeichen waren an dem nicht zugelassenen Krad nicht angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0441/7904115 entgegen. (1156902)

