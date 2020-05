Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl von LKW-Ladefläche - Tatverdächtiger festgenommen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2020, kam es zu einem Diebstahl in der Humboldtstraße. Dort belieferte ein 49-Jähriger gegen 09:30 Uhr eine Seniorenresidenz. Als er Pakete in das Gebäude brachte, witterte nach bisherigen Ermittlungen ein 28-Jähriger offenbar schnelle Beute. Der Dieb kletterte auf die Ladefläche des LKWs. Dort riss er ein Paket auf und versuchte anschließend mit der Beute zu fliehen. Zu diesem Zeitpunkt erschien der Lieferant erneut an seinem Fahrzeug. Es kam zu einem Gerangel, bei welchem sich der 49-Jährige leicht verletzte, als er den Dieb an der Flucht hindern wollte. Aufgrund aufmerksamer Zeugen konnte der 28-Jährige wenig später in der Elberfelder Straße gestellt werden. Den Bürgern war aufgefallen, dass der Mann sich hinter einer Mauer vor Polizisten zu verstecken versuchte. Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Die Kripo hat den Fall nun übernommen.

