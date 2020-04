Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Keine Straftat im Fall der verschwundenen Einkaufswagen in Sternberg

Sternberg (ots)

Eine angezeigte Straftat in Sternberg, wonach in der vergangenen Woche vor einem Supermarkt insgesamt 40 Einkaufswagen gestohlen worden sein sollen (wir informierten gestern), hat sich bei nochmaliger Prüfung nicht bestätigt. Nach telefonischen Angaben des betroffenen Marktes am Dienstag, seinen bei einer nochmaligen Zählung keine Fehlbestände festgestellt worden. Die Marktleitung werde die am Freitag gestellte Strafanzeige nun schriftlich zurückziehen.

