POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.07.2020

++ Androhung eines Hundes nach Ladendiebstahl ++ Verkehrsunfall (siehe Bildmaterial) ++ Sturz mit Mofa nach Überholvorgang - Zeugen gesucht! ++

Leer - Androhung eines Hundes nach Ladendiebstahl

Leer - Am gestrigen Abend kam es in einem Lebensmittel-Discounter an der Heisfelder Straße zu einem Ladendiebstahl durch einen 38-jährigen Mann aus Leer. Dieser hatte Lebensmittel in seiner Jacke verstaut, ohne sie an der Kasse zu bezahlen. Als zwei Angestellte den Mann zur Rede stellten, drohte der Leeraner den Angestellten mit seinem mitgeführten Hund, der am Eingangsbereich wartete. Der Ladendieb nahm hierzu den Maulkorb seines Hundes ab und versuchte nach derzeitigem Kenntnisstand den Hund auf die Angestellten zu hetzen. Der größere Mischlingshund kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach und blieb friedlich, sodass der 38-Jährige fußläufig in Richtung Logaer Weg flüchtete. Die Angestellten nahmen die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den alkoholisierten 38-Jährigen schließlich in der Ringstraße stellen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wird das Ordnungsamt wegen des Verstoßes gegen die Maulkorbpflicht seines Hundes in Kenntnis gesetzt.

Leer - Verkehrsunfall (siehe Bildmaterial)

Leer - Am gestrigen Morgen kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, wobei drei Insassen leicht verletzt wurden. Eine 27-jährige Frau aus Weener befuhr mit ihrem Audi, A3 die Straße "Am Bingumer Deich" in Fahrtrichtung Jemgum und beabsichtigte nach links auf die Autobahn A31 in Fahrtrichtung Oldenburg zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt kamen ihr mehrere Fahrzeuge entgegen. Drei dieser Fahrzeuge bogen nach derzeitigen Informationen nach rechts auf die Anschlussstelle zur A31 ab. Das vierte Fahrzeug, ein Citroen Berlin, fuhr jedoch geradeaus weiter und kollidierte mit dem abbiegenden A3. Der 63-jährige Fahrer des Citroen sowie seine 66-jährige Beifahrerin, beide aus Jemgum, wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die 27-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Moormerland - Sturz mit Mofa nach Überholvorgang - Zeugen gesucht!

Moormerland - Am Montagmorgen kam es gegen 06:40 Uhr im Mittelweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Ein 23-Jähriger aus Moormerland befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Mittelweg in Fahrtrichtung "Auf der Kave". In Höhe der Unterführung der A 31 setzte ein hinter dem Kleinkraftrad befindlicher Pkw zum Überholen an. Bei dem Überholvorgang kam es nach jetzigen Informationen zu einer Berührung beider Fahrzeuge, wobei der 23-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Pkw soll es sich um einen älteren, silbernen Audi gehandelt haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

