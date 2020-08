Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Sachbeschädigung durch Brandlegung an der Staudinger Schule - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 02.08.2020 gegen 01.45 Uhr wurde ein Brand an der Staudinger Schule in Freiburg-Haslach gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Sachschaden ist im unteren fünfstelligen Bereich angesiedelt.

Gegen 02:30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei erneut an die Staudinger Schule zum Brandeinsatz aus. Unbekannte hatten eine durch den ersten Brand entstandene Zugangsmöglichkeit zur Schule dazu genutzt, um ein Feuer im Gebäude zu legen. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand löschen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Im Rahmen der Fahndung konnte im Nahbereich der Staudinger Schule ein brennender Mülleimer festgestellt sowie mögliche Tatverdächtige kontrolliert werden. Die Kontrolle der Tatverdächtigen im Alter von 16 - 17 Jahren förderte eine geringe Menge Betäubungsmittel zu Tage.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 0761/120560 beim Polizeiposten Freiburg-Haslach (tagsüber) oder unter Tel.: 0761/882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd (24h) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg