Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaf flüchtet vor freilaufenden Hund in Bach

Medard (ots)

Ein freilaufender Hund hat am Sonntagnachmittag ein Schaf zur Flucht über den Einfriedungszaun hinweg veranlasst. Das Tier war so aufgeregt, dass es weitere vierhundert Meter über eine Freifläche rannte und beim Erreichen des Bachlaufes in diesen hineinsprang. Der Hund hatte sich selbst in dem Weidezaun in der Mühlgasse verfangen. Er wurde von seiner Tierhalterin an die Leine genommen, während ein Zeuge die Rettung des Schafes aus dem Glan mittels eines Baggers initiierte. Beide Tiere waren am Schluss unverletzt mit dem Schrecken davongekommen. Die Hundehalterin gelobte Besserung, wurde sie doch auch von der mitverfolgten Entwicklung der Situation beeindruckt. Hunde müssen in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein angeleint werden. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell