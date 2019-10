Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am Mittwoch den 09.10.2019 wollte ein 17jähriger Fußgänger gegen 14.20 h die Römerstraße in Wittlich aus Richtung Globus-Markt Wittlich in Richtung DM-Filiale überqueren. Beim Überqueren der Straße wurde er von einem herannahende PKW erfasst und erlitt durch den Zusammenstoß Beinverletzungen. Nach seinen Angaben, sowie der Spurenlage befuhr ein PKW vermutlich den Parkplatz der Globus-Filiale in Richtung Ausfahrt Römerstraße. Dort ist er nach links in Richtung Kreisel Römerstraße abgebogen und übersah den Fußgänger. Der PKW entfernte sich nach dem Unfallgeschehen ohne sich um den angefahrenen Fußgänger zu kümmern. Der verletzte Fußgänger wurde ins KH Wittlich eingeliefert. Der Verletzte konnte keine Angaben zum Pkw machen, weshalb die Polizei, Tel. 06571/9260 um Zeugenhinweise bittet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell