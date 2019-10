Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht vor Bäckereigeschäft

Bitburg (ots)

Am Dienstag, den 08.10.2019, gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Flesch in der Mötscher Straße in Bitburg zu einer Beschädigung an einem roten Golf mit Bitburger Zulassung. Der PKW weist einen Lack- und Streifschaden an der Fahrertür und der hinteren linken Tür auf. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne den Halter auf den Schaden aufmerksam zu machen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon: 06561/96850

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell