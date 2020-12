Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Der 31-Jährige Fahrer eines Renault befuhr am Donnerstag gegen 17:00 Uhr die Straße "Am Römerfeld" in Richtung Kreisverkehr Mercedesstraße. Ein 35-Jähriger, der ebenfalls mit einem Renault unterwegs war, wollte zu diesem Zeitpunkt aus der Ausfahrt des Parkplatzes eines dortigen Schnellrestaurants nach links auf die Straße am "Römerfeld" ausfahren und übersah hierbei den bevorrechtigten 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem klagte der 35-Jährige Unfallverursacher über Nackenschmerzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell